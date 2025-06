La Fiorentina saluta Biraghi: “Grazie capitano”

25/06/2025 | 10:25:42

Dopo otto anni, sette stagioni, 266 presenze (15 reti e 41 assist), di cui la maggior parte con la fascia al braccio, Cristiano Biraghi non è più un giocatore della Fiorentina. Il club viola ha salutato il capitano, ora nuovo calciatore del Torino, con una nota ufficiale: “Grazie, Capitano. Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, la loro famiglia e tutta la dirigenza della Fiorentina salutano con affetto e gratitudine Cristiano Biraghi, ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha onorato la maglia viola in questi anni”.

Foto: X Torino