La Fiorentina saluta Amrabat: “Grazie per la tua professionalità fino al 120′ dell’ultima partita”

La Fiorentina saluta sui propri social Sofyan Amrabat, trasferitosi in Turchia al Fenerbahce. Una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva, chiusa per 18 milioni, cifra che chiedeva Commisso per liberare il centrocampista marocchino. Questo il post del club viola: “Grazie Sofyan per la tua professionalità, dimostrata fino al 120′ dell’ultima partita, con il giglio sul petto”.

Foto: instagram Fiorentina