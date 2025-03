Primo tempo molto movimentato con il doppio vantaggio a sorpresa del Panathinaikos che è andata in gol al 5° minuto con Swiderski e al 19° con Maksimovic. La Fiorentina non si perde di animo e recupera il match prima con Beltran al 20° e poi con il neo acquisto Nicolò Fagioli al 23°. Al 44°ha segnato Moreno però il gol viene annullato dal var per fuorigioco

Fonte foto: Fiorentina sito