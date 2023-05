La Fiorentina rientra dopo la finale conquistata. Centinaia di tifosi ad accogliere i calciatori

Centinaia di tifosi della Fiorentina hanno atteso la squadra di rientro da Basilea per acclamarla dopo l’accesso alla finale di Conference League, il 7 giugno a Praga contro il West Ham. Nonostante il giorno lavorativo e la pioggia in tanti si sono recati all’aeroporto di Peretola dove Italiano e i giocatori sono sbarcati dopo aver trascorso la notte nella città svizzera, teatro della vittoria per 3-1 con cui la Fiorentina ha ribaltato la sconfitta per 2-1 subita all’andata. Sono trascorsi 33 anni dall’ultima finale europea disputata dai viola, persa in Coppa Uefa contro la Juventus, e quella raggiunta ieri sera ai supplementari va ad aggiungersi alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Roma con l’Inter. Cori e applausi, fra sventolio di bandiere viola, hanno accompagnato all’arrivo Nico Gonzalez, autore di una doppietta, e il resto dei compagni per i quali i tifosi hanno improvvisato una passerella d’onore. Intanto la società ha già annunciato attraverso i propri canali social un allenamento a porte aperte, allo stadio Franchi, per lunedì prossimo, antivigilia della partenza per Roma. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Fiorentina