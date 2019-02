La Fiorentina ribalta la Spal: 4-1 al “Mazza” tra polemiche e VAR

La Fiorentina schianta a domicilio la Spal e si aggiudica il lunch match della 24esima giornata di Serie A. Una vittoria, quella dei viola, ben più sofferta di quanto non dica il risultato finale di 4-1 arrivato grazie alle reti di Edimilson, Veretout, Simeone e Gerson, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato Petagna. Polemiche della Spal in occasione del sorpasso viola: gli uomini di Semplici erano passati sul 2-1 con Valoti, ma l’arbitro Pairetto, dopo il consulto al VAR, ha annullato il gol e assegnato il rigore alla formazione di Pioli (trasformato da Veretout). La Fiorentina sale così in classifica a 35 punti, la Spal resta ferma a quota 22. A seguire il quadro completo di questo turno che si concluderà con il posticipo del lunedì Roma-Bologna:

Venerdì 15 febbraio

Ore 20:30 Juventus-Frosinone 3-0 (Dybala, Bonucci, Cristiano Ronaldo)

Sabato 16 febbraio

Ore 18:00 Cagliari-Parma 2-1 (Pavoletti 2 – Kucka)

Ore 20:30 Atalanta-Milan 1-3 (Freuler – Piatek 2, Calhanoglu)

Domenica 17 febbraio

Ore 12:30 Spal-Fiorentina 1-4 (Petagna – Edimilson, Veretout, Simeone, Gerson)

Ore 15:00 Udinese-Chievo

Ore 15:00 Genoa-Lazio

Ore 15:00 Empoli-Sassuolo

Ore 18:00 Inter-Sampdoria

Ore 20:30 Napoli-Torino

Lunedì 18 febbraio

Ore 20:30 Roma-Bologna

Classifica: Juventus 66; Napoli 52; Inter 43; Milan 42; Atalanta, Lazio, Roma 38; Fiorentina 35; Torino 34; Fiorentina 32; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 25; Cagliari 24; Spal 22; Udinese 19; Empoli; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter Fiorentina