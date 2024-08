La Fiorentina parte male, la ribalta con Sottil-Quarta-Kean ma non basta: 3-3 al Franchi

Parità al Franchi tra Fiorentina e Puskas Akademia: 3-3. Inizio shock per la i viola. E dopo otto minuti la Puskas Akademia passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da capitan Nagy. Penalty causato da un intervento in ritardo di Kayode proprio su Nagy, dal dischetto l’attaccante non sbaglia e mette il pallone a fil di palo. Nulla da fare per De Gea. Al 12′ arriva anche il raddoppio degli ungheresi firmato da Soisalo. Altro errore di Kayode che regala la sfera a Nissila, pallone per Pelijc che imbuca per Soisalo che in area di rigore calcia con il destro battendo il portiere spagnolo. Al 40′ arriva lo squillo della Fiorentina con un tiro dalla distanza di Bianco che si stampa sulla traversa. Al 47′ la Fiorentina accorcia le distanze: Parisi trova Sottil all’interno dell’area di rigore che non sbaglia e trova il gol con un bel tiro sul secondo palo. Nella ripresa la Fiorentina alza i giri del motori e sfiora in più occasioni il pareggio con un impreciso Ikoné. E la parità arriva al 66′ con il colpo di testa di Quarta sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al 74′ la Fiorentina ribalta tutto e a segnare è Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina recupara palla sulla trequarti, si invola palla al piede, entra in area e lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Pecsi.Torna a farsi vedere in avanti la Puskas Akademia, ma è un super intervento di De Gea a chiudere la porta agli ungheresi. Ma non è finita. La Puskas Akademia trova la rete del pari con Golla, dimenticato dalla difesa viola sugli sviluppi di calcio d’angolo e di testa batte De Gea. Termina così 3-3 al Franchi, si deciderà tutto in Ungheria la prossima settimana.

Foto: Instagram Fiorentina