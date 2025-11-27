La Fiorentina: “Nessun rischio di blocco del mercato, insinuazioni campate per aria”

27/11/2025 | 17:17:23

La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale commentando le indiscrezioni sul blocco del mercato: “E’ tutto, completamente, campato in aria – spiega il club – L’indice, che non deve superare l’80%, e dovrà essere comunicato in FIGC entro lunedì 1° dicembre, è rispettato dalla Fiorentina alla data del 30/09/2025 e , quindi, non è assolutamente vero che c’è un rischio di blocco”.

Foto: Twitter Fiorentina