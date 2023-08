La Fiorentina ne fa 7 in amichevole al Sestri Levante. Doppietta di Sabiri

Una goleada quella della Fiorentina nell’amichevole giocata al Franchi contro il Sestri Levante. Italiano ha mandato in campo dal primo minuto: Martinelli, Kayode, Comuzzo, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Duncan, Infantino, Kouamè, Sabiri, Jovic. La squadra viola è andata subito in vantaggio grazie al gol Comuzzo. Secondo gol di Sabiri che ha messo in rete dopo uno scambio con Jovic. Terzo gol arrivato su autogol dopo che Kouamè aveva colpito di testa in area di rigore. Quarto gol che porta la firma Kouamè, che con un tiro potente ha messo la palla sotto la traversa. Quinto gol che arriva per un altro autogol sempre dopo un tocco di Kouamè. Il secondo tempo inizia con Kokorin che entra al posto di Jovic ed è proprio il russo che segna grazie al servizio di Kouamè che gli mette la palla sulla linea di porta. Settimo ed ultimo gol della Fiorentina che arriva con un bellissimo gol su punizione di Sabiri. Al minuto 79 segna anche il Sestri Levante dopo un’incertezza di Martinelli che si è fatto scappare il pallone dopo aver cercato di bloccare la sfera. Il risultato finale è 7-1 per la formazione allenata da Vincenzo Italiano. Domani altra amichevole, questa volta contro l’Ofi Creta, sempre alle ore 20 allo stadio Franchi.

Foto: Instagram Fiorentina