La Fiorentina mette la quinta: Bonaventura stende un’Inter sprecona (1-0). Decima sconfitta in campionato per i nerazzurri

La Fiorentina vince contro l’Inter e trova la quinta vittoria consecutiva in Serie A: termina 1-0 a San Siro, decide Bonaventura. Partita vivace, la prima grande occasione arriva per gli ospiti: Biraghi guadagna il fondo e trova Castrovilli con un cross morbido. Il numero 10 conclude al volo trovando Onana chiamato al doppio intervento dopo la respinta di Bastoni indirizzata verso la porta. Al 20′ arriva la risposta dei nerazzurri con l’azione personale di Mkhitaryan ma Terracciano sbarra la strada e , sulla ribattuta, il centrocampista armeno trova l’esterno della rete in rovesciata. L’Inter cresce, ma spreca ancora: Dumfries serve Lukaku, ma il belga tarda la conclusione permettendo alla difesa viola di recuperare e sventare la minaccia. Dopo gli squilli nerazzurri, torna in avanti la Fiorentina: Saponara entra in area di rigore, calcio e il rimpallo spalanca la porta a Ikoné, ma il francese non trova la palla. Il primo squillo della ripresa arriva al 47′, ancora una volta con Castrovilli che dalla distanza sfiora l’incrocio dei pali, Onana immobile. Immediata la risposta dei padroni di casa: Bastoni guadagna il fondo, pallone teso nel mezzo sul quale si avventa Lukaku che, a porta vuota, mette fuori a pochi passi dalla linea di porta. La gara si sblocca al 52′: calcio d’angolo dalla destra della Fiorentina, Cabral anticipa tutti trovando la risposta di Onana sulla quale è pronto Bonaventura che, di testa, deposita in rete. Al 58′ l’Inter sfiora la rete con una grande conclusione dalla distanza di Barella, ma il palo respinge il tiro del centrocampista nerazzurro. L’Inter cresce e preme sempre di più, la Fiorentina prova a colpire in ripartenza. E dopo l’occasione fallita da Ikoné, Dumfries spreca un’altra grande occasione per trovare il pari. Al 73′ è ancora l’Inter a sfiorare la rete del pareggio, ma Terracciano è attento sul tentativo di testa di Bellanova. L’Inter prova a spingere fino all’ultimo minuto, ma la Fiorentina si difende con ordine. Termina così 0-1, Fiorentina passa a San Siro e trova la quinta vittoria consecutiva in Serie A e si porta all’ottavo posto a quota 40 punti. L’Inter, invece, trova la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Spezia e Juventus.

Foto: Instagram Fiorentina