La Fiorentina è in semifinale di Conference: 2-2, decisivo Kean, troverà il Real Betis ﻿

La Fiorentina rispetta il pronostico, pur con qualche sofferenza, e stacca il tagliando per le semifinale di Conference League dopo la vittoria per 2-1 nella gara di andata. Finisce 2-2 al termine di una ripresa ricca di emozioni. La prima svolta nel primo tempo al 36’ grazie a un diagonale vincente di Mandragora ben assistito da Pongracic. In precedenza i viola avevano avuto almeno quattro palle gol, una clamorosa con lo stesso Mandragora, colpo di testa troppo centrale a pochi passi dal portiere avversario. Il Celje davvero pericoloso al 24’ sullo 0-0 con una bella conclusione di Seslar e la solita brillante risposta di De Gea. Lo stesso portiere si ripete al 41’ su Delaurier, permettendo ai suoi compagni di andare in vantaggio all’intervallo. La Fiorentina vive un momento di black-out tra il 9’ e il 21’ del secondo tempo: prima il Celje pareggia con Matko che approfitta di un buco viola, quindi il raddoppio di Nemanic di testa su angolo di Seslar, anche in questo caso la Fiorentina non immune da colpe. Un capolavoro di Kean al 24’ ripristina il risultato di parità: l’attaccante recupera sul filo del fuorigioco e colpisce con un bellissimo tiro a giro. Subito dopo viene annullato un gol a Ranieri per fuorigioco, lo stesso destino tocca Kean quasi in zona recupero. Ma la squadra di Palladino riesce a portare a casa la qualificazione, in semifinale affronterà il Real Betis che ha pareggiato 1-1 in casa dello Jagellonia dopo il 2-0 conquistato nella gara di andata.