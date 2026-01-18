La Fiorentina è avanti 2-0 a Bologna: gol di Mandragora e Piccoli con dedica a Commisso

18/01/2026 | 15:53:05

La Fiorentina è in vantaggio allo stadio Dall’Ara di Bologna alla fine del primo tempo per 2-0. Sblocca la gara un gol 19′ di Rolando Mandragora che insacca e dedica la rete a Rocco Commisso, mostrando la maglia viola con dietro scritto “Rocco” e sotto il numero “5”. Bella azione dei toscani, che hanno sfondato a sinistra con Gudmundsson, sul cui cross il numero 8 ha anticipato tutti come un falco in inserimento. Pochi minuti prima era stato annullato un gol a Ndour. Nel finale, annullato il gol del 2-0 a Piccoli.Dopo revisione, il fuorigioco viene revocato e quindi gol buono, raddoppiano i viola che chiudono avanti 2-0 al Dall’Ara al 45′.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Foto: Instagram Fiorentina