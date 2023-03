La Fiorentina domina, ma spreca troppo: è solo con 1-0 col Sivasspor. Decide la rete di Barak

La Fiorentina domina, ma è solo 1-0 contro il Sivasspor. Partono forte i viola di Vincenzo Italiano e dopo appena 11′ arriva una colossale palla gol: tocco morbido di Gonzalez per Jovic, che scatta in posizione regolare ma a tu per tu con Vural tenta il pallonetto che non sorprende l’estremo difensore del Sivasspor. Al 15′ è ancora la Fiorentina a sfiorare il vantaggio con la traversa colpita da Castrovilli di scorpione. Ma non è finita, perché appena un minuto più tardi, Bonaventura si ritrova tutto solo davanti a Vural e lo sorpassa con un bel pallonetto, ma Paluli tiene a galla il Sivasspor alzando la sfera sopra la traversa a ridosso della linea di porta: intervento decisivo del difensore! Al 34′ arriva il primo squillo dei turchi, ma il tiro di Caicedo è troppo debole per sorprendere Terracciano. Ancora un’occasione per la Fiorentina al 38′: Martinez Quarta anticipa l’uscita del portiere, il pallone schizza sui piedi di Jovic che, a porta sguarnita, centra il difensore. Calano i ritmi nel secondo tempi, i turchi concedono meno spazi. E al 65′ arriva la grande occasione per i turchi, ma il colpo di testa di Goutas si stampa sulla traversa. Un gol che sarebbe stato una grande beffa per la Fiorentina visto quello che hanno fatto vedere i viola nella prima frazione di gioco. Italiano mette mano alla panchina per cercare di sbloccare la gara. E così accade: al 69′, errore di Vural, la girata di Jovic non sortisce gli effetti sperati, l’azione prosegue con Barak che in. girata conclude in rete. All’84’ altro brivido per i viola con Charisis che, lasciato da solo in area di rigore, centra Igor. Ancora un’occasione per la Fiorentina, ma Mandragora, dopo un grande inserimento, trova solo l’esterno della rete. Nel finale nervosismo con Gradel che dà una gomitata a Martinez Quarta, un gesto che non passa inosservato e l’arbitro estrae il cartellino rosso per il centravanti del Sivasspor. Termina così 1-0 al Franchi, la Fiorentina si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League.

Foto: Instagram Fiorentina