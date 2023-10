La Fiorentina corre verso il rinnovo di Kayode: Italiano sorride, Spalletti osserva

L’infortunio di Dodò sembrava aver messo in seria difficoltà la fascia destra della Fiorentina, ma, questa volta, la risorsa arriva dal settore giovanile e non poteva essere più valida di così. Michael Kayode si prende di diritto il posto da titolare dopo le ultime prestazioni, dove tra le tante cose positive ha fermato Kvaratskhelia, non uno qualunque, nel tripudio viola al Maradona. Un’ascesa partita dalla gavetta nella Primavera di Alberto Aquilani, che stravede per lui e lo ha trasformato in un giocatore totale: attacco, difesa, transizioni con e senza palla, senso della posizione. La Fiorentina ha pescato una vera e propria pepita senza dover andare a investire chissà quale cifra sul mercato. Non è un caso che la dirigenza toscana si sia mobilitata immediatamente per rinnovare il contratto del classe 2004, prima che qualche big si faccia avanti con un’offerta irrinunciabile. Intanto, mentre l’ex Gozzano fa le fortune di Vincenzo Italiano, Luciano Spalletti osserva attentamente le prestazioni del nuovo treno viola, valutando il momento opportuno per far squillare il telefono dell’esterno. Con la maglia azzurra ha già dimostrato comunque di avere buon feeling: il gol nella finale dell’Europeo Under 19 contro il Portogallo porta la firma proprio del giovane difensore. Un diamante grezzo che si sta plasmando definitivamente: Michael Kayode, l’oro di Firenze.

Foto: kayode instagram