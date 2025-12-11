La Fiorentina conduce 1-0 sulla Dinamo Kiev: decide Kean
11/12/2025 | 19:33:07
Concluso il primo tempo della sfida di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev. I viola sono avanti 1-0, conduce Moise Kean. La rete che per ora decide la contesa arriva al 18′. Bel cross dalla destra di Dodò, l’attaccante viola colpisce benissimo di testa, spedendo il pallone all’angolino. Al 26′ ancora Kean pericoloso, si salva la Dinamo Kiev con il portiere che para sull’attaccante italiano. Il primo tempo termina 1-0.
Foto: X Fiorentina