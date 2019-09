La Fiorentina con forza su Oudin del Reims: confermata l’esclusiva francese del pomeriggio

La Fiorentina forte su Remi Oudin. Confermata la pista anticipata in esclusiva dalla stampa francese (in particolare le10sport.com) già nel pomeriggio di ieri. L’esterno offensivo classe ’96 era corteggiato anche da altri club (Nizza e Bordeaux), ma ora l’inserimento della Viola – che ha impostato la trattativa in prestito con opzione di riscatto – può risultare decisivo. Intanto, sfumato Raphinha (che va al Rennes per un affare da 25 milioni), per la Fiorentina è in arrivo Pedro del Fluminense, come raccontato. Mentre l’Inter non ha mai aperto alla cessione di Politano e la pista De Paul si è raffreddata negli ultimi giorni.

Foto: mercato365