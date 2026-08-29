La Fiorentina compie 100 anni, tante leggende al Viola Park e al Franchi

29/08/2026 | 15:20:21

Giornata di festa in casa Fiorentina. Oggi, 29 agosto 2026, il club viola raggiunge un traguardo storico: un secolo dalla sua fondazione, un secolo di calcio, emozioni, vittorie, sofferenze e soprattutto di un legame profondissimo con Firenze e con la sua gente.

Una storia lunga e ricca di protagonisti, con generazioni di campioni che hanno contribuito a rendere unica la maglia viola. E nel giorno del centenario non potevano mancare alcune delle figure più amate della storia recente della Fiorentina. Rui Costa e Dunga, insieme a tante altre leggende, rappresentano una parte importante di quella storia che oggi viene celebrata da tutta la città. E’ atteso infatti Baggio, Batistuta e tanti altri.

Batistuta è uno dei simboli assoluti del popolo viola: a Firenze ha lasciato 207 gol complessivi e un ricordo impossibile da cancellare. Rui Costa, invece, è stato il grande numero 10 di una generazione, protagonista anche della Coppa Italia conquistata nel 2001.

Il centenario sarà quindi soprattutto una grande festa collettiva. Dopo la partita contro il Frosinone, il Franchi sarà protagonista di uno spettacolo celebrativo fatto di immagini, musica, luci e ricordi, con tanti ex campioni pronti a riabbracciare la città.

E la festa continuerà anche nei prossimi giorni: il 2 settembre, sempre al Franchi, le Fiorentina Legends sfideranno le Operazione Nostalgia All Star in una serata che riporterà sul terreno di gioco tantissimi campioni del passato, da Batistuta a Totti, passando per Zanetti, Di Natale e molti altri.

Cento anni dopo quella nascita, la Fiorentina continua così a raccontare la propria storia attraverso i suoi uomini, le sue maglie e soprattutto la sua gente. Perché il centenario non celebra soltanto una società di calcio: celebra un’identità che da un secolo accompagna Firenze e che, generazione dopo generazione, continua a vestirsi di viola.

Foto: X Fiorentina