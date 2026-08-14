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La Fiorentina celebra Croci, il più giovane debuttante della storia dei viola

14/08/2026 | 23:31:02

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La Fiorentina batte 4-1 il Benevento in Coppa Italia. Spazio per un pezzo di storia nel secondo tempo, con il debutto di Federico Croci, che con i suoi 16 anni, 1 mese e 13 giorni è il più giovane della storia della Fiorentina.

Foto: X Fiorentina