La Fiorentina celebra Croci, il più giovane debuttante della storia dei viola
14/08/2026 | 23:31:02
La Fiorentina batte 4-1 il Benevento in Coppa Italia. Spazio per un pezzo di storia nel secondo tempo, con il debutto di Federico Croci, che con i suoi 16 anni, 1 mese e 13 giorni è il più giovane della storia della Fiorentina.
Federico Croci diventa il più giovane esordiente in prima squadra in gare ufficiali della storia della Fiorentina⚜️ pic.twitter.com/Or3m3rxfEZ
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 14, 2026
Foto: X Fiorentina