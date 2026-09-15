La Fiorentina cala il tris e vola agli ottavi contro il Napoli: battuto il Pisa 3-0

15/09/2026 | 22:56:58

Con tre reti, la Fiorentina liquida il Pisa, vince il derby toscano e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Il primo tempo, abbastanza bloccato e scialbo di occasioni, è stato stappato dalla terza rete consecutiva di Mateo Pellegrino, più lesto di tutti a spingere la palla in porta in seguito a una buona parata di Scuffet su un gran tiro da fuori di Dragusin. Nella ripresa si manifesta lo stesso canovaccio della prima frazione di gioco, con la Fiorentina in totale controllo della gara, capace di abbassare e alzare il ritmo a seconda della necessità. Al vantaggio di Pellegrino ha risposto il primo gol in maglia Viola di Wilfried Gnonto, bravo a scaricare a botta sicura un passaggio del neoentrato Njie. Nel finale spazio anche al 3-0 firmato da Pedro Gonçalves, autore di un gran tiro dalla distanza, imparabile per Scuffet. Paolo Vanoli inizia alla grande la sua seconda avventura sulla panchina dei gigliati, replicando la vittoria all’esordio contro il Venezia in Serie A. Domenica alle 12:30 arriverà al Franchi il Napoli, in quella che si preannuncia essere una super sfida.

Foto: Instagram Pellegrino