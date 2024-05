La Fiorentina cade ancora in finale: l’Olympiacos vince la Conference, decide El Kaabi al 116′

La Conference League è dell’Olympiacos! Cade ancora una volta la Fiorentina in finale: 1-0, decide El Kaabi. Il primo squillo della gara è dei greci con il tentativo dal limite dell’area di Podence, ma Terracciano si allunga e mette in calcio d’angolo. Al 9′ la Fiorentina trova – per un momento – la rete del vantaggio con Milenkovic, ma l’assistente segnala prontamente la posizione di fuorigioco del difensore serbo, strozzando così in gola l’urlo di gioia dei tifosi viola presenti ad Atene. Al 20′ arriva la grande occasione per i viola con Bonaventura che stoppa dentro l’area di rigore e cerca il piazzato, ma è troppo debole per sorprendere Tzolakis. Un minuto dopo è ancora il centrocampista italiano a presentarsi a tu per tu con il portiere, ma è ancora Tzolakis a vincere il duello. Al 24′ arriva la risposta dei greci con il colpo di testa di Podence che anticipa tutti sul primo palo, ma è attento Terracciano. La Fiorentina torna a farsi vedere in avanti al 39′, ma Nico Gonzalez non riesce a sfruttare al meglio l’occasione. La ripresa inizia con ritmi più bassi rispetto la prima frazione di gioco. Al 68′ arriva un’altra grande occasione per gli uomini di Italiano: Nzola scappa via, appoggia per Dodò che allarga su Kouamé, ma l’ivoriano mastica la conclusione e Tzolakis para. All’80 è l’Olympiacos a sfiorare il vantaggio con il colpo di testa di Iborra che esce di poco a lato della porta difesa da Terracciano. Non bastano i tempi regolamentari per assegnare il trofeo. La prima occasione dei supplementari è per i greci con il tentativo dal limite dell’area di Jovetic, ma Terracciano allunga in calcio d’angolo. Ma la gara continua a scorrere sullo stesso rullino del secondo tempo. Al 109′ la Fiorentina torna in avanti con una grande azione corale conclusa da Ikoné, ma Tzolakis respinge e nega la gioia del gol. Al 115′ la sblocca l’Olympiacos con El Kaabi che anticipa Ranieri e batte Terracciano. Il lungo check del Var dà speranze alla Fiorentina, ma il gol viene convalidato. Immediata la risposta della Fiorentina con il triangolo tra Beltran e Ikoné, ma il tentativo del francese viene murato dall’intervento di Carmo a pochi passi dalla linea. Termina così 1-0 ad Atene, l’Olympiacos vince la Conference League. Un momento storico per il calcio greco che trova il primo trofeo in una competizione europea. Cade ancora una volta in finale la Fiorentina.

Foto: Instagram El Kaabi