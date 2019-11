La Fiorentina blinda Castrovilli, Barone “Resterà in viola per molti anni”

Joe Barone, braccio destro di Commisso e direttore generale della Fiorentina, è intervenuto a margine dell’evento Sport e Business summit: “Siamo molto contenti per la classifica, ieri la squadra ha fatto vedere tanto carattere nel secondo tempo. Squadra con tanta energia, Montella sta facendo un ottimo lavoro. Le big su Castrovilli? Gaetano è un giocatore della Fiorentina, abbiamo rinnovato, tutto lo staff ha creduto in lui, direi che come ho detto sempre per tanti altri, Gaetano è un nostro giocatore e lo vedo qui a Firenze per tanti anni”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina