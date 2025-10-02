La Fiorentina batte il Sigma Olomouc 2-0: decidono Piccoli e Ndour
02/10/2025 | 22:57:39
La Fiorentina batte 2-0 il Sigma Olomouc. Una gara non facile per la compagine viola, contro un avversario tosto, che si è chiuso bene concedendo pochi spazi.
Dopo un inizio bloccato, al 27′ si sblocca la sfida con Piccoli. Primo gol in viola dell’ex Cagliari. Ndour lancia a tu per tu il numero 91 che spiazza Koutny. Al 35′ Ndour vicinissimo al raddoppio. Rimpallo in area su cui si avventa il classe 2004 che sfiora il palo. Anche Piccoli sfiora la doppietta al 42′. Fiorentina che chiude avanti 1-0 all’ intervallo.
Nella ripresa, la Fiorentina getta alle ortiche le chance di chiudere la gara e blindare il successo. Al 51′ chance per Dzeko, murato sulla linea. Al 56′ Piccoli si divora il raddoppio. Ancora un buon recupero di Pongracic, che serve Dzeko che a sua volta serve Piccoli davanti al portiere che si fa recuperare dal difensore. Sfiora il raddoppio all’80’ anche Fazzini che fallisce la sua chance. Dopo 5 minuti di recupero, la Fiorentina può esultare, trovando anche il raddoppio con Ndour all’ultimo secondo. Successo importante per i Viola che almeno in Europa vincono, in attesa di sbloccarsi in campionato.
