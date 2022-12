La Fiorentina batte il Bastia: a segno Barak e Jovic

Ottimo test per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola passano per 2-1 nell’amichevole giocata in Francia contro il Bastia, inanellando la quinta vittoria consecutiva in amichevole, dopo gli altri 4 test disputati da quando è iniziata la pausa Nazionali. A regalare la vittoria alla Fiorentina ci pensano Luka Jovic e Antonin Barak, i gol sono arrivati a metà secondo tempo, il primo al 60′ e il secondo dopo 5 minuti. Santelli ha accorciato le distanze per la squadra francese a 5 dalla fine del tempo regolamentare, gol inutile che non toglie la vittoria a Jovic e compagni.

Foto: Instagram Jovic