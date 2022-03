La Fiorentina attacca, la Juve tiene botta: 0-0 al 45′. Fischi per Vlahovic

Il ritorno di Vlahovic a Firenze vale mezza finale. Fiorentina e Juventus scendono in campo al Franchi nella semifinale di andata di Coppa Italia approcciando in modo diverso: titolari o quasi per i viola, assenze che pesano e un leggero turnover per i bianconeri. Meglio i padroni di casa in avvio con Saponara, Biraghi e Bonaventura abbastanza propositivi: soprattutto il numero 5 ci prova in un paio di occasioni. La più nitida, però, arriva pochi minuti più tardi, al 26′, ed è Ikoné a produrla: lanciato dal solito Bonaventura, l’ex Lille entra in area ma chiude troppo il destro che sfila di pochissimo accanto al palo. Vlahovic, fischiato a più riprese dai tifosi viola, si vede pochissimo un po’ come tutta la Juve. La Fiorentina meriterebbe ai punti, ma il risultato non si schioda dallo o-o.

Foto: Twitter Bonaventura