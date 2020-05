La figlia di Sinisa Mihajlovic: “Vi racconto la battaglia di papà”

“Dodici luglio 2019, subito dopo cena. Questa data non la dimenticherò finché vivo. Squilla il telefono di mia madre, dall’altra parte c’è lui, mio padre, il mio dio, e le spiega che quelle cose (che aveva fatto senza dire niente) erano esami su esami, e ancora esami, perché aveva avuto una strana febbricola e si sentiva affaticato”. E’ uno degli estratti del libro di Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa sulla malattia del padre (“Sinisa, mio padre”). L’ha annunciato la stessa ragazza su Instagram: “Quando mi è stato chiesto di raccontare mio padre, la persona che amo di più al mondo, l’uomo che per tutti è il sergente Sinisa, ma per me è semplicemente l’uomo più straordinario che si potesse creare, ho pensato che non avrei mai trovato le parole giuste per descriverlo. Invece ce l’ho fatta. Ci ho messo il cuore ed ho vinto. In bocca al lupo a noi papà, ti amo, e buon viaggio al nostro libro. Ho pensato che questo sarebbe stato un regalo stupendo per la mia famiglia, per me, per raccontare al mondo il grande cuore di papà, perché per capire il suo sguardo, bisogna conoscere la sua storia, bisogna ‘leggere’ il suo cuore, il nostro cuore. In bocca al lupo a noi”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna