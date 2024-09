Lutto nel mondo del calcio: addio a Salvatore Schillaci, per tutti Totò. Arriva, via social, anche il messaggio di cordoglio della Nazionale Italiana: “Ciao Totò, eroe delle Notti Magiche” è lo stringato messaggio che si trova a corredo della foto dell’iconica esultanza dell’ex Inter e Juventus in occasione di un gol segnato ai Mondiali di Italia ’90.

Foto: Instagram Azzurri