La Figc ha trasmesso la “seconda carta Covisoc” alla Juve

Dopo aver ottenuto la celebre carta Covisoc chiamata “nota 10940” e datata 14 aprile 2021, la Juve ottiene anche la “seconda carta Covisoc”. Inviata dalla Figc senza ricorrere a ricorsi e verdetti del TAR e del Consiglio di Stato, assecondata la richiesta arrivata ieri sera dai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini. Entrambi deferiti nel processo sportivo che ha portato alla penalizzazione di 15 punti alla Juve in Serie A. Nel documento consegnato il club bianconero non è mai nominato e ci si limita a parlare di “situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio” in vista di “potenziali iniziative istituzionali”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus