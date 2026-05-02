La FIGC dispone il minuto di silenzio su tutti i campi per Zanardi

02/05/2026 | 12:45:47

La FIGC ha rilasciato un comunicato dove dispone il minuto di silenzio su tutti i campi questo weekend in omaggio ad Alex Zanardi.

Questo il comunicato della Federazione:

“La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria”.