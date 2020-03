La FIGC convoca un Consiglio Federale straordinario per questione Coronavirus

La Lega ha deciso di far disputare regolarmente la giornata odierna di Serie A, dopo un confronto con il Ministro Spadafora e il presidente della FIGC Gravina. Per le future scelte, la FIGC ha comunicato la convocazione di un consiglio straordinario per martedì 10:

Vista la richiesta del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull’emergenza Covid-19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo.

Foto: FIGC