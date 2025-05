La FIFA ufficializza: finestra di mercato dal 1° al 10 giugno per il Mondiale per Club

21/05/2025 | 18:59:10

Ora arriva l’ufficialità. La FIFA ha reso nota l’apertura di una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati. La finestra speciale sarà aperta dal 1° al 10 giugno 2025 per i club che parteciperanno al Mondiale per Club. Il quadro normativo è stato adeguato per uniformare le differenze nei periodi di registrazione, con un’ulteriore possibilità di ingaggiare nuovi giocatori durante il torneo al termine della fase a gironi

Questo il comunicato: “In linea con il Regolamento della FIFA Club World Cup 2025™ e le relative modifiche al Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori, tutte le 20 federazioni affiliate i cui club parteciperanno alla rivoluzionaria competizione FIFA hanno confermato l’apertura di una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati, al fine di consentire ai nuovi giocatori ingaggiati di partecipare al torneo. Il termine ultimo per la presentazione della lista definitiva dei giocatori è stato fissato al 10 giugno 2025, consentendo a ciascuna società partecipante di portare negli Stati Uniti i nuovi giocatori ingaggiati durante questa finestra speciale. Le federazioni affiliate interessate hanno sede in: Argentina, Austria, Brasile, Egitto, Inghilterra, Francia, Germania, ITALIA, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Portogallo, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti”.

Foto: twitter Inter