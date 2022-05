La FIFA stila una prima bozza di proposte del nuovo regolamento agenti: i dettagli

La FIFA sta vagliando diverse opzioni per quanto riguarda il Regolamento Agenti. Il massimo organo calcistico mondiale ha stilato una prima bozza di proposte di cui in estate il Consiglio FIFA ne discuterà l’approvazione. Di seguito le proposte:

1) La reintroduzione di un sistema di licenze obbligatorie e di sviluppo professionale continuo, con lo scopo di fornire servizi di agente calcistico. Tale sistema includerebbe l’obbligo di soddisfare i requisiti di idoneità, per proteggere l’industria calcistica da individui che sono stati condannati per gravi accuse penali o altri gravi illeciti.

2)L’istituzione di un tetto massimo per gli onorari, per evitare pratiche abusive.

3)La limitazione della rappresentanza multipla, per evitare conflitti di interesse.

4)Il pagamento di tutti gli onorari degli agenti tramite la nuova Camera di compensazione FIFA, soprattutto per garantire una maggiore trasparenza finanziaria.

5)L’introduzione di un sistema per affrontare le potenziali controversie tra agenti, giocatori, allenatori, associazioni affiliate e club.

La pubblicazione di tutto il lavoro svolto dagli agenti nei trasferimenti. Sarà incluso anche l’importo dei trasferimenti e delle commissioni pagate, con l’obiettivo di implementare la trasparenza finanziaria, migliorare la credibilità del sistema dei trasferimenti e sostenere l’attuazione dei nuovi regolamenti.

FOTO: Facebook FIFA