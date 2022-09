La FIFA potrebbe attuare un nuovo regolamento sui trasferimenti. Gli agenti pronti alla battaglia

La FIFA potrebbe attuare un nuovo regolamento dal 1 luglio 2023. E la data decisiva sarà il prossimo 21 ottobre. In quella data, infatti, la FIFA potrebbe varare una nuova regolamentazione per l’operato degli agenti. Dopo la liberalizzazione del settore arrivata nel 2015 – si legge su Marca – il massimo organismo mondiale del calcio pare aver intenzione di raggiungere tre obiettivi con questo nuovo regolamento: porre fine a commissioni eccessive, difendere le società che lavorano sulla formazione di giovani calciatori e proteggere i minori. A tutto questo si è detta, ovviamente, contraria l’associazione ‘Football Forum’ (creata da Mino Raiola), presieduta da Jonathan Barnett che ha già annunciato di volersi appellare a tutti i tribunali possibili, sportivi e non, per bloccare l’attuazione di questo progetto.

Foto: Logo Fifa