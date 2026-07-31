La FIFA omaggia Baresi: “Uno dei migliori della storia. Il simbolo del Milan e dell’Italia”

31/07/2026 | 13:20:19

Anche la FIFA ha voluto rendere omaggio alla leggenda Franco Baresi.

La nota della massima istituzione del calcio: “Uno dei più grandi difensori nella storia del calcio, Franco Baresi, è morto all’età di 66 anni. Baresi faceva parte della Nazionale italiana che vinse la Coppa del Mondo in Spagna nel 1982. Difensore centrale elegante, composto, dotato di una straordinaria intelligenza tattica e di eccezionali capacità di leadership, ha collezionato 81 presenze con la maglia azzurra. Ha disputato ogni partita dell’Italia ai Mondiali del 1990 giocati in casa, aiutando la squadra a mantenere cinque clean sheet consecutivi nel percorso che portò gli Azzurri al terzo posto. Quattro anni più tardi, Baresi fu il capitano dell’Italia nella finale del Mondiale negli Stati Uniti 1994, dove la Nazionale venne sconfitta ai calci di rigore dal Brasile. Baresi ha trascorso tutta la sua carriera al Milan, dove ha giocato dal 1977 al 1997, diventando il capitano della squadra e un simbolo del club. Con i rossoneri ha collezionato 719 presenze, vincendo sei titoli di Serie A, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe UEFA e quattro Supercoppe Italiane. Al termine della sua carriera, il Milan ha ritirato in suo onore la storica maglia numero 6”.

Foto: sito Milan