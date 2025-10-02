La FIFA non sospende Israele. Infantino: “Non possiamo risolvere noi i problemi geopolitici”

03/10/2025 | 00:08:28

“La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttandone i valori unificanti, educativi, culturali e umanitari”. Con queste parole il presidente Gianni Infantino ha ribadito la linea della Federazione internazionale al termine del Consiglio riunito oggi a Zurigo. Niente sospensione per Israele quindi, come accaduto invece da oltre due anni alla Russia. Si va avanti così ricordando che l’Italia giocherà proprio contro Israele a Udine la prossima settimana, in una partita dove sono previste tensioni e scontri.

Foto: sito Fifa