La FIFA introduce un nuovo regolamento sui prestiti. I dettagli

La FIFA ha deciso di introdurre un nuovo regolamento sui prestiti nel calciomercato. Gli obiettivi sono quelli di lanciare più facilmente i giovani giocatori, promuovere l’equilibrio competitivo e infine prevenire l’accaparramento dei giocatori. Sono esentati da questa nuova regola i calciatori di età pari o inferiore ai 21 anni. Per quanto riguarda le regole che dovranno rispettare i club possiamo riassumerle nel seguente modo:

1° luglio 2022 – 30 giugno 2023: ogni società può avere in rosa un massimo di otto giocatori professionisti in prestito e otto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione

1° luglio 2023 – 30 giugno 2024: stessa regola ma con un massimo di sette giocatori professionisti

A partire dal 1° luglio 2024: stessa regola ma limitata a un massimo di sei giocatori professionisti.

Inoltre bisognerà firmare un accordo scritto che definisca precisamente le condizioni e la durata e il divieto ai club di effettuare un sub-prestito di un giocatore già in prestito ad una terza squadra.

Il tutto entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2022.

