La FIFA ferma i brasiliani della Premier non mandati in Nazionale. Stop di 5 giorni

E’ arrivata la sentenza della FIFA in merito alla vicenda dei Nazionali brasiliani, che non hanno potuto rispondere alle convocazioni per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

La vicenda è nota. La Premier aveva deciso di non inviare i giocatori in Nazionale per la trasferta sudamericana perché chi viaggiava verso i Paesi nella lista rossa avrebbero dovuto perdere diverse partite per la quarantena obbligatoria di 10 giorni richiesto in Gran Bretagna.

La federcalcio brasiliana ha chiesto e ottenuto dalla FIFA una sanzione verso questi club. L’articolo 22 del codice disciplinare della FIFA, infatti, ammette che se i club non permettono ai calciatori di rispondere alla chiamata delle Nazionali possono incorrere in sanzioni, come quelle di non poter schierare i calciatori in questione per 5 giorni nelle manifestazioni sportive.

Gli otto giocatori che non sono volati in Brasile non potranno giocare nelle partite di questo fine settimana e non solo.

Unico a salvarsi è stato Richarlison dell’Everton, sul quale la federazione brasiliana non ha chiesto sanzioni visto che il club lo aveva mandato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Foto: Selecao Brasile