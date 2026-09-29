La FIFA contro la UEFA: “Campagna di disinformazione per influenzare le elezioni presidenziali”
29/09/2026 | 11:00:17
Dura lettera inviata ad un tribunale della Florida, la Fifa attacca l’Uefa per aver orchestrato una “campagna di disinformazione” in merito al progetto, poi ritirato, di Gianni Infantino di aprire all’ingresso di capitali privati. La Federcalcio mondiale chiede alla giustizia statunitense di respingere la richiesta dell’Uefa di accedere ai documenti relativi proprio al progetto del numero uno federale. Secondo la Fifa, la Uefa vorrebbe “influenzare” le elezioni presidenziali previste per l’anno prossimo: “Senza alcun fondamento, la Uefa suggerisce che Infantino abbia cercato di trarre profitto personalmente dalla proposta”.
foto x fifa