La FIFA chiarisce sul fuorigioco di Freuler prima del rigore: il comunicato

14/06/2026 | 16:54:04

Episodio contestato ieri sera al Mondiale, con il rigore assegnato alla Svizzera con un presunto fuorigioco di Remo Freuler.

Ecco il comunicato della FIFA che fa chiarezza: “Durante la partita Qatar – Svizzera nella San Francisco Bay Area, un breve disservizio tecnico ha impedito la generazione dell’animazione grafica della posizione regolare prima del rigore assegnato alla Svizzera al 14° minuto. Il problema è stato risolto rapidamente. Il flusso di lavoro del VAR non è stato influenzato da questo problema e ha seguito la normale procedura di verifica della decisione presa in campo. Le linee tracciate dal VAR per controllare la posizione dei giocatori coinvolti non hanno evidenziato l’attaccante in posizione di fuorigioco in nessuna delle due situazioni immediatamente precedenti all’assegnazione del rigore”.

Foto: Instagram Svizzera