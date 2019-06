La FIFA assumerà il controllo della CAF a partire da agosto

Come comunicato sul sito ufficiale, la FIFA assumerà, a partire da agosto, il controllo della CAF. La notizia arriva a poco più di 24 ore dall’inizio della Coppa d’Africa (prima sfida in programma domani tra Egitto e Zimbabwe). Le parti hanno trovato un accordo grazie alle due figure principali: Ahmad Ahmad, presidente della CAF, e il segretario generale della FIFA Fatma Samoura, che contemporaneamente assumerà la carica di Delegato Generale della FIFA per l’Africa per la durata di sei mesi, dal 1 agosto al 31 gennaio 2020.