La Fifa apre un’inchiesta su Salt Bae in campo dopo Argentina-Francia

Le immagini che ritraggono Salt Bae baciare e alzare la Coppa del Mondo al termine di Argentina-Francia, hanno fatto davvero discutere. In molti si sono chiesti come il cuoco abbia fatto a ottenere tutta questa visibilità e, soprattutto, come abbia fatto a scendere in campo insieme ai giocatori che festeggiavano. La Fifa, il cui regolamento è stato violato nel momento in cui lo chef ha toccato la Coppa, ha deciso di aprire un’inchiesta e indagare sulle modalità che hanno permesso a Salt Bae di scendere in campo infastidendo alcuni giocatori, a causa della sua continua ricerca di attenzioni.

Foto: Twitter Salt Bae