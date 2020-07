La FIFA approva un piano anti Covid-19: stanziati 1,5 miliardi di euro

Il Bureau della FIFA ha deliberato l’approvazione del piano di soccorso COVID-19: sono stati resi disponibili 1,5 miliardi di dollari allo scopo di supportare tutti i 211 membri della FIFA e le sei confederazioni per aiutare ad alleviare l’impatto finanziario della pandemia. Il presidente della FIFA Gianni Infantino si è espresso in merito: “Questo piano di soccorso è un grande esempio della solidarietà e dell’impegno del calcio in questi tempi senza precedenti. Vorrei ringraziare i miei colleghi dell’Ufficio di presidenza del Consiglio per aver approvato la decisione di andare avanti con un’iniziativa così importante a beneficio di tutte le associazioni e confederazioni membri”.

E’ altresì giusto evidenziare una sovvenzione di un milione di dollari: è un’importante quota che sarà a disposizione di tutte le federazioni affiliate alla FIFA, più una sovvenzione di 500 mila dollari destinata al calcio femminile. Inoltre, è stata messa disposizione una sovvenzione di 2 milioni di dollari per ogni confederazione. Ogni associazione affiliata alla FIFA potrà inoltre richiedere prestiti senza interessi fino a un massimo del 35% delle loro entrate annuali controllate.