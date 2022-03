La Fiesole contro il nuovo logo della Fiorentina: “Questo non è soccer americano”

Qualche giorno fa la Fiorentina ha cambiato logo. Una scelta precisa di Commisso e Barone, che però non è andata giù al cuore pulsante della tifoseria viola. La Curva Fiesole questa mattina ha esposto dei duri striscioni contro questo cambiamento: “Questo non è soccer americano, ma calcio italiano. Qui ha un valore soprattutto un simbolo sul cuore. Non al logo nuovo”.

FOTO: Sito Fiorentina