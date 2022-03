La Fiesole celebra l’Inferno di Dante: l’accoglienza a Vlahovic e alla Juve

Coreografia particolare dedicata dalla Curva Fiesole a Vlahovic e alla Juve. I tifosi della Fiorentina hanno voluto celebrare della Divina Commedia di Dante con due striscioni. Per il serbo la scelta è ricaduta su: “Non vo’ che più favelle malvagio traditor; ch’a la tua onta io porterò di te vere novelle“. I versi, facenti riferimento al XXIII Canto dell’Inferno significano: “Non voglio più che tu parli malvagio traditore; infatti io porterò sulla Terra notizie veritiere di te, che ti infameranno“. Il numero 7 della Juve viene fischiato abbondantemente ogni volta che entra in possesso del pallone. Questo, invece, il messaggio esposto all’ingresso delle squadre in campo “Fiorenza… per lo ‘nferno tuo nome si spande!”, riferimento al XXVI canto dell’Inferno che indica come il nome di Firenze si espanda all’inferno.

Foto: Instagram Vlahovic