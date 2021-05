La festa dell’Inter è cominciata: folla di tifosi fuori San Siro ad accogliere la squadra

Manca un’ora alla partita dell’Inter contro l’Udinese, ma la festa per i tifosi è già iniziata. Quando è arrivato il pullman della squadra nerazzurra migliaia di tifosi hanno cominciato a incitare e cantare cori di vittoria con tanto di bandiere e striscioni. La squadra guidata da Antonio Conte è stata scortata nel sottopasso e i fans sono rimasti all’esterno dello stadio in attesa del triplice fischio. All’interno dello stadio entreranno solo in mille.

Foto: Social tifosi