La festa del PSG si trasforma in guerriglia: oltre 400 arresti, 1 poliziotto è grave

31/05/2026 | 11:15:04

La storica seconda Champions League di fila del PSG, viene macchiata da una notte di guerriglia urbana. Un po’ come accaduto un anno fa. Ieri sera il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha annunciato 416 arresti in Francia, di cui 283 a Parigi, e 7 poliziotti feriti. Uno di questi purtroppo è grave.

Non è la prima volta che succede, l’anno scorso accadde esattamente lo stesso, ma anche in altre occasioni, tipo il Mondiale del 2018 vinto, ci furono incidenti gravi e scontri.

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