La Fenice Amaranto, avviate le procedure per integrare la denominazione sociale in LFA Reggio Calabria

La Fenice Amaranto ha annunciato di aver attivato le procedure, sia civilistiche che federali, per adeguare e integrare la denominazione sociale in LFA Reggio Calabria. Di seguito la nota: “Adeguamento e integrazione denominazione sociale.

Abbiamo attivato le procedure, sia civilistiche che federali, per adeguare e integrare la denominazione sociale da “La Fenice Amaranto” a “LFA Reggio Calabria”. Così il direttore generale Antonino Ballarino che aggiunge: “A prescindere dall’iter federale, la denominazione così adeguata verrà utilizzata dal club nell’ambito della comunicazione. Reggio Calabria merita il nostro massimo impegno finalizzato in primis alla riconquista dell’identità e della gloriosa storia del club. Per questo motivo stiamo valutando diverse iniziative finalizzate a rimarcare l’identità reggina”.

Reggio Calabria, lì 14/09/23

Ufficio Stampa

LFA Reggio Calabria”.

