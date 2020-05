La Federcalcio tedesca: “Dobbiamo rivedere le spese del calcio, questo giro di soldi irrita la gente”

Il presidente della DFB, la Federcalcio tedesca, Fritz Keller, ha espresso alcune considerazioni sul tema stipendi e commissioni per gli agenti tramite una nota ufficiale sul sito della Federazione: “Dobbiamo nuovamente avvicinare il calcio professionistico alle persone. Dobbiamo pensare a un salary cap. Sarò in contatto con i miei colleghi a livello nazionale e internazionale, nonché con il presidente della UEFA Aleksander Ceferin. Il risultato finale deve essere un regolamento conforme alla normativa europea, che si applichi anche alla Gran Bretagna. Le commissioni per gli agenti dei giocatori e gli immensi importi sul mercato dei trasferimenti irritano la società e l’allontanano sempre di più dal nostro amato sport. A tutto il calcio viene chiesto di dare finalmente risposte soddisfacenti a questi problemi.”