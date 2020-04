La Federcalcio tedesca annuncia: “I club incasseranno in anticipo i diritti televisivi”

La Federcalcio tedesca (DFL) ha accettato la proposta avanzata e i premi per i diritti televisivi verranno pagati in anticipo ai 36 club di Bundesliga e Zweite Bundesliga. A parlare è il direttore esecutivo della DFL, Christian Seifert: “Faremo in questo modo. Ripresa? Sarebbe presuntuoso, non è appropriato e non di pende da noi”. La DFL ha, inoltre, spiegato che la terza divisione e il calcio femminile riceveranno 7,5 milioni da un fondo di solidarietà al fine di mitigare l’impatto della crisi economica a seguito dello stop delle attività per la pandemia da Coronavirus.