La Federcalcio francese ha deciso: Monaco, Gelson Martins squalificato per sei mesi

Brutte notizie per il Monaco e soprattutto per Gelson Martins. L’esterno portoghese, il primo di febbraio, è stato espulso durante la gara contro il Nimes (terminata 3-1 per gli occitani). L’ex Sporting, intervenuto per difendere il compagno Tiemoué Bakayoko, sbattuto fuori dall’arbitro, spintona il direttore di gara e rimedia il rosso diretto. Per il classe 1995, dopo una lunga attesa, è stata comminata una squalifica di sei mesi. A seguire il video:

Foto: Get French Football News