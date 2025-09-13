La Federazione spagnola smentisce Flick: “Yamal non ha accusato problemi fisici”

13/09/2025 | 16:15:21

Hansi Flick ha criticato la gestione di Lamine Yamal da parte della Nazionale. Il tecnico blaugrana ha riferito che il giocatore abbia giocato con dolori fisici e non sia stato dunque tutelato. Di seguito le parole dell’allenatore: “È un peccato. Se n’è andato di qui con dolore. Gli hanno dato analgesici e ha giocato 73 e 79 minuti. Tra le partite non si è allenato. Questo non è prendersi cura dei giocatori. La Spagna ha i migliori giocatori e la migliore Nazionale, ma non hanno curato i giocatori ed è tutto quello che posso dire. Sono molto deluso”. La RFEF, però, ha prontamente smentito le accuse: secondo la Federazione, infatti, Yamal non ha accusato alcun problema, partecipando a quasi tutti gli allenamenti senza difficoltà.

Foto: Instagram Spagna