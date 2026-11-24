La Federazione marocchina risponde alla decisione del TAS: “Siamo sorpresi e perseguiremo tutti i rimedi legali”

24/11/2026 | 18:11:38

Non si è fatta attendere la risposta della Federazione calcistica marocchina in merito alla decisione del TAR di assegnare la vittoria della Coppa d’Africa 2025 al Senegal. Il comunicato: “La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) ha preso atto della decisione resa martedì 24 novembre 2026 a Losanna, Svizzera, dalla Corte Arbitrale dello Sport (CAS), riguardo al ricorso presentato dalla Federazione Senegalese di Calcio contro la decisione della giuria d’appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF), relativa alla finale della Coppa d’Africa 2025 del Marocco.

Su questo tema, la FRMF esprime sorpresa e protesta per il fatto che la sua richiesta non sia stata accolta. Ciò riguardava la necessità di trarre le conseguenze legali richieste da pratiche suscettibili di compromettere l’integrità e la credibilità della procedura arbitrale, in particolare i fatti stabiliti riguardanti l’esistenza di uno scambio tra l’arbitro tedesco Ulrich Haas e il presidente della Federazione calcistica senegalese, 48 ore prima dell’annuncio della decisione.

La FRMF osserva inoltre che la decisione non ha tenuto conto delle recenti linee guida stabilite sia dal Consiglio dell’Associazione Internazionale di Calcio (IFAB), l’ente internazionale responsabile delle regole di gioco, sia dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), riguardo ai giocatori che lasciano il campo senza l’autorizzazione dell’arbitro, nonché le responsabilità e le sanzioni disciplinari che ne derivano.

Di conseguenza, la FRMF ribadisce la sua determinazione a perseguire tutti i possibili rimedi legali per contestare questa decisione CAS”.